CSIF condena la nueva agresión a policías locales de Valladolid y pide pistolas 'taser', espray pimienta y más formación

Publicado 11/09/2018 13:48:14 CET

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado la nueva agresión a dos policías locales de Valladolid con diversos golpes ocurrida en la noche de este lunes en la calle Ebro, en barrio de Las Viudas, y ha pedido al Ayuntamiento más recursos como pistolas 'taser', espray de pimienta y más formación en autodefensa.

El sindicato ha recordado que ya alertó de las agresiones que sufren los agentes locales de Valladolid como la ocurrida en la madrugada del día 4 en el Real de la Feria, que acabó con un agente atendido en el hospital con rotura del tabique nasal y una fuerte hemorragia tras intentar mediar en una pelea entre dos jóvenes en el marco de las fiestas patronales de la ciudad.

CSIF ha instado al Ayuntamiento a "tomar medidas y a dotar de los recursos y material necesario" a la Policía Local para impedir estos "ataques" y poderse defender ante ciertas actuaciones de personas que no respetan la autoridad.

Asimismo, ha pedido mayor formación en materia de autodefensa, la compra de pistolas eléctricas Taser o espray de gas pimienta, que posibilitan el control de estos altercados violentos con mayor seguridad para los agentes y el mínimo uso de la fuerza.

Por otro lado, ha exigido que el Ayuntamiento de Valladolid se persone como acusación cuando se produzca una agresión a un policía local y que habilite los mecanismos necesarios para que "estos agresores, individuos aislados que no representan a colectivo alguno y con nulo respeto para los agentes de la autoridad y los garantes de la seguridad, asuman las responsabilidades oportunas, pues no se puede exigir del sistema todo tipo de derechos y no cumplir con las obligaciones elementales".

Esta última agresión se ha producido en un barrio conflictivo, en el que otros empleados públicos tienen que ser escoltados y protegidos, precisamente por la Policía Local, mientras realizan su trabajo como por ejemplo los trabajadores del servicio de limpieza, que "reciben insultos y otras amenazas".

CSIF ha traslado su apoyo y solidaridad a los dos últimos agentes agredidos y su responsable de Seguridad en el Ayuntamiento, Raúl Castrillo, ha hecho un llamamiento al comportamiento cívico de los ciudadanos hacia todos los funcionarios públicos, "que están al servicio de la ciudadanía para que los servicios básicos y sociales de la ciudad funcionen y para que sea segura".