CSIF critica la "pésima" gestión de los bomberos de la Diputación de Valladolid que se juzgará este lunes

VALLADOLID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "la pésima e injustificable" gestión de la Diputación de Valladolid en el Servicio de Bomberos, que "incomprensiblemente" mantiene 17 vacantes estructurales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin cubrir desde hace más de un año, una situación que se juzgará este lunes, 26 de enero.

CSIF presentó en octubre un recuro contencioso-administrativo contra la entidad provincial por "vulnerar los principios de buena administración, eficiencia en la gestión del gasto público y respeto a los derechos laborales" en este ámbito.

El sindicato ha aseverado que el "empecinamiento y la irresponsabilidad" de la Diputación le "obligó" a presentar este recurso contencioso-administrativo contra la entidad provincial, a quien acusa, además, de recurrir "de forma sistemática a horas extraordinarias masivas, con un derroche y coste superior a los dos millones de euros en 2025 (el doble del año anterior 2024), a costa de la sobrecarga, el desgaste y la seguridad de la plantilla".

La normativa establece que "el correcto funcionamiento de la bolsa de empleo existente debería haber supuesto la contratación de más bomberos que completen la deficiente plantilla actual, garantizando una prestación segura y eficiente para los municipios de la provincia", ha apuntado CSIF, para recordar que la institución se ha "empeñado" en no activar la bolsa de empleo surgida de la última convocatoria de oposición de diciembre de 2023.

El sindicato ha explicado que el 31 de enero de 2025 se incorporaron los aspirantes que superaron la oposición y se constituyó una bolsa de empleo válida, quedando 16 plazas vacantes, a las que se añadió una más tras el fallecimiento de un bombero en acto de servicio.

En este contexo, pese a disponer de personal disponible y legalmente habilitado, la Diputación "ha optado por no realizar ningún nombramiento y ha mantenido durante un año una situación "de provisionalidad y falta de plantilla difícilmente justificable en un servicio esencial", ha criticado CSIF.

Ante ello, ha reclamado reiteradamente y por escrito la activación de la bolsa, si bien la Diputación no ha emitido respuesta oficial y ha incurrido en un silencio administrativo continuado, "mientras justificaba su pasividad con explicaciones verbales cambiantes y sin ninguna base técnica".

Según ha relatado CSIF, la institución provincial alegó primero una "supuesta falta de experiencia de los integrantes de la bolsa", explicación que quedó "objetivamente desmentida" porque la experiencia profesional -como bomberos- fue el criterio determinante en el orden de la bolsa.

A esta situación, se suma "un hecho especialmente preocupante" para CSIF, que en la nueva convocatoria de oposición publicada por la Diputación "no se valora en modo alguno la experiencia profesional previa, limitándose los criterios de selección a las notas del examen teórico, pruebas físicas, conducción y pruebas prácticas"

"INCONGRUENCIAS"

El sindicato independiente considera que, además de la "incongruencia" en la que cae la Diputación, esta decisión "resulta incomprensible e injustificable en un servicio de alta especialización, donde la experiencia operativa es un factor clave para la seguridad, la eficacia del servicio y la protección de la ciudadanía".

Posteriormente, la Diputación argumentó la negativa al nombramiento por el coste del equipamiento de intervención, "admitiendo implícitamente que se priorizan consideraciones económicas frente a la correcta dotación del servicio", "otra incongruencia más", ha señalado CSIF.

En este sentido, ha insistido en que la exclusión total de la experiencia profesional como mérito contraviene el principio de valoración objetiva del mérito y la capacidad, y genera "serias dudas sobre la racionalidad y la equidad del proceso selectivo", "más aún cuando se produce en paralelo al bloqueo sistemático de la bolsa de empleo ya existente".

Asimismo, el sindicato ha censurado que "lejos de corregir esta deriva", en julio de 2025 se publicaron las bases para cubrir estas plazas "sin que hasta la fecha se haya constituido el tribunal calificador".

A su juicio, esto evidencia una "parálisis administrativa injustificable que prolonga una situación que "compromete la calidad del servicio, incrementa el riesgo operativo, agrava el deterioro físico y psicológico de los bomberos, y supone un uso claramente ineficiente de los recursos públicos".

Por todo ello, CSIF exige la activación "inmediata" de la bolsa de empleo y el nombramiento del personal interino necesario, acabar con el uso abusivo de horas extraordinarias como sistema ordinario de gestión o la revisión de los criterios de la nueva oposición, con la incorporación de la experiencia profesional como mérito objetivo.