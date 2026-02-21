CSIF logra que se pague el salario a una funcionaria de Valladolid solicitado con anterioridad a julio de 2025

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado que se pague el salario a una funcionaria de Valladolid durante el permiso parental de hasta ocho semanas solicitado con anterioridad al 31 de julio de 2025.

La beneficiada es una funcionaria del Ayuntamiento de Valladolid; y la resolución firme (27/2026 de 22 de enero) la ha dictado la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid.

La presidenta provincial de CSIF, María José San Román, ha destacado que es un derecho al que "ningún trabajador o trabajadora tiene que renunciar", al tiempo que ha señalado que su sindicato es un "referente en esta exigencia".

Aunque la norma del permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años, conforme al Real Decreto-ley 5/2023, no especificaba expresamente su carácter retribuido, diversas resoluciones judiciales comenzaron a interpretar que, a la luz de la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional, el nuevo permiso parental debía pagarse.

Luego, como consecuencia de las demandas, el 31 de julio de 2025 (Real Decreto-ley 9/2025), el Gobierno aprobó una nueva normativa que declaró expresamente el permiso como no retribuido.

En este contexto, el departamento jurídico de CSIF ha defendido con éxito que la modificación posterior no puede aplicarse con efectos retroactivos.

Esta sentencia de enero de Valladolid confirma esta interpretación, al reconocerse el derecho de la demandante a percibir las retribuciones correspondientes a los días disfrutados por el permiso parental, antes de la entrada en vigor de la reforma.

Esta resolución se suma a una serie de pronunciamientos en distintos juzgados de España, que han fallado a favor del pago en términos similares.

CSIF ha subrayado que esta línea jurisprudencial refuerza la seguridad jurídica y protege los derechos adquiridos de los empleados públicos, especialmente en materia de conciliación, donde la perspectiva de género resulta determinante.

Precisamente, el sindicato ha recordado que no sólo el Ayuntamiento de Valladolid ha sido condenado a pagar, a instancia de CSIF, por el permiso parental, sino que también la Consejería de Educación de la Junta, en sentencia nº159/2025, de 30 de Junio de 2025 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid, fue condenada por no retribuir el permiso parental.

Esta sentencia, que dio también la razón a CSIF, fue la primera que se ganó en Castilla y León y siguió la estela de la primera sentencia a nivel nacional que se ganó CSIF en Barcelona.

A la vista de estas resoluciones, CSIF ha instado a las administraciones públicas a que eviten obligar a los trabajadores a acudir a la vía judicial y procedan de oficio al abono de las cantidades correspondientes a los permisos parentales disfrutados antes del 31 de julio de 2025 y que no fueron retribuidos.