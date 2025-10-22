CSIF pide a la Junta que no apruebe un decreto sobre el operativo de incendios sin negociar antes y baraja una huelga

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a la Junta a no "cerrar en falso" el plan de medidas de mejoras del operativo de incendios forestales y a no llevar al Consejo de Gobierno de este jueves un proyecto de decreto-ley, al tiempo que ha advertido de que celebrará asambleas para barajar la convocatoria de huelga.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que este proyecto no se ha negociado y cuenta con el rechazo "frontal" de toda la representación de los trabajadores, como se ha evidenciado este miércoles en el Consejo de Función Pública.

CSIF ha insistido al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en que aproveche una "ultima oportunidad" de alcanzar un acuerdo y ha anunciado que celebrará asambleas para valorar la convocatoria de una huelga "porque los bomberos forestales y los agentes medioambientales todavía no han olvidado lo sufrido el pasado mes de agosto".

El responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Castilla y León, Agustín Argulo, ha señalado que el supuesto proceso de diálogo y negociación sobre la mejora del operativo de incendios, que se estaba produciendo a la vez que se desmontaba el operativo, ha sido "un despropósito" desde que se celebró el primer encuentro con los sindicatos el pasado 23 de septiembre.

En este sentido, ha señalado que las posteriores reuniones en octubre se han llevado a cabo "con precipitación", sin aportar documentación a tiempo a los representantes sindicales, pero además la Administración no ha valorado las alegaciones.

"Todo parece ser un plan ya preestablecido para simular un diálogo y una negociación que no ha sido real, con el fin de imponer unos criterios, y 'vender' a la ciudadanía la imagen de que la Junta va a transformar un modelo de operativo que se mostró incapaz de gestionar adecuadamente los incendios de este verano", ha aseverado.

TIEMPO DE RECTIFICAR

A su juicio, "ya no es momento de concentraciones" y el Gobierno autonómico "está a tiempo" de demostrar que se toma "en serio" la prevención y extinción de incendios.

Por ello, el sindicato ha adelantado que iniciará contactos con todas las fuerzas políticas para mostrar los efectos negativos de ese decreto-ley que la Junta pretende sacar adelante, a pesar de la oposición de toda la representación de los trabajadores del operativo.

CSIF ha aclarado que sigue en disposición de mejorar el operativo, pero "negociar no es imponer" y ha advertido de que el consejero de la Presidencia "forzará la huelga si no rectifica".

En este contexto, ha añadido que no mejoran las condiciones ni de los bomberos forestales ni de los agentes medioambientales y forestales y no cumplen con lo que recogen las leyes básicas de ambos colectivos aprobadas por el Gobierno en noviembre del 2024, por lo que ha exigido a la Junta que ponga "de verdad" un operativo "cien por cien público" durante todo el año para realizar trabajos de prevención, extinción o vigilancia, según lo que marca la normativa nacional desde el año 2022.