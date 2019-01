CSIF reclama la intervención de Rey para la retirada de la orden que aplicará medidas sanitarias en centros educativos

Publicado 11/01/2019 14:00:23 CET

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, que intervenga para que la Junta retire el borrador de la orden elaborada por Economía y Hacienda con la que se pretende regular las medidas dirigidas al alumnado que presente necesidades sanitarias o socio sanitarias, como es la medicación y otros tipos de atenciones.

En un comunicado remitido a Europa Press, CSIF rechaza "frontalmente y sin contemplaciones este borrador" que fue presentado el pasado 30 de noviembre y que está pasando ahora diversos trámites como es el del Consejo Escolar.

La perspectiva desde la que se aborda esta propuesta "no es la adecuada" para CSIF, ya que "la necesidad de fondo no es educativa sino sanitaria" y, por consiguiente, "este problema ha de abordarse con personal y presupuestos sanitarios y no educativos".

El sindicato considera que la redacción es "ambigua e imprecisa" y "no establece taxativamente que el personal docente, en ningún caso, tendrá que administrar medicamentos a los alumnos", aspecto que considera "irrenunciable", pues el actual borrador "deja abierta la puerta a que el profesorado tenga que realizar tareas que no le son propias y que puede acarrearle responsabilidades más allá del cumplimiento de su trabajo docente, como son labores de ámbito sanitario".

En su lugar, CSIF reclama personal sanitario en los centros educativos "para poder atender debidamente al alumnado que precise atención sanitaria".