Cuéllar (Segovia), Puerto del Pico (Ávila) y Sanabria (Zamora) registran la temperatura más baja de España

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este sábado, 27 de septiembre de 2025. - AEMET

SEGOVIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuéllar (Segovia), Puerto del Pico (Ávila) y Sanabria (Zamora) han registrado la temperatura más baja de España en la mañana de este sábado, 27 de septiembre, con 0,1 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estas estaciones ocupan los tres primeros puestos de la lista de las diez mínimas del país, en la que Molina de Aragón (Guadalajara) se encuentra en cuarto lugar y Xinzo de Limia (Ourense), en quinto, tras haber marcado las dos 0,3 grados.

Isaba (Navarra) se sitúa en sexta posición con 0,5 grados, Morón de Almazán (Soria), en séptima, con 1 grado; Ucero (Soria), en octava, con 1,1 grados, y, finalmente, Port Ainé (Lleida) y Salvacañete (Cuenca), en novena y décima posición, con 1,2 grados.

Por otro lado, las estaciones de Villardeciervos (Zamora) y La Covatilla (Salamanca) han anotado la racha de viento más alta en la mañana de este sábado al alcanzar los 68 kilómetros por hora.