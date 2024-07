El curso se prolonga para 1.800 alumnos de Primaria en CyL

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aunque el curso escolar finalizó el pasado 23 de junio para la mayor parte de los alumnos, cerca de 1.800 de sexto de Primaria de Castilla y León han seguido con sus clases durante el mes de julio para "reforzar" conocimientos en lengua, matemáticas e inglés.

Una iniciativa que se engloba en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo en la que han participado un total de 10.988 escolares en diferentes etapas y que es un "éxito" que convierte a la Comunidad en "referente nacional". "Nos gustaría que otras comunidades autónomas, incluso el Ministerio, acogiera estos programas porque sería muy bueno para todo el sistema educativo de ámbito nacional. Desde la Junta seguimos reforzando la mejora de la calidad y la equidad del sistema educativo", ha señalado la consejera de Educación, Rocío Lucas, a Europa Press.

A lo largo de los años, este programa ha experimentado "importantes mejoras". Así, a la medida de acompañamiento en 4º de ESO, se ha añadido la de 1º de la ESO y 3º de Primaria. Además, se ha incorporado al mismo a los centros concertados y se ha adelantado el inicio a octubre, en vez de enero.

En concreto, a lo largo de este curso se han beneficiado de las diferentes medidas 10.988 alumnos, atendidos por 727 docentes en 281 centros de la Comunidad. Así, la consejera ha considerado "fundamental" el apoyo al proceso de lectoescritura en 3º de Primaria, el acompañamiento al alumnado en 1º de ESO y la titulación en el caso de los alumnos de 4º de ESO. "Por esta razón, ofrecemos clases extraordinarias en junio a los alumnos de 4º de ESO y en julio a los de 6º de Primaria. En el caso de los alumnos de 6º de Primaria el objetivo es fortalecer los aprendizajes en áreas como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés", ha incidido.

MEJOR TRANSICIÓN

Son los equipos docentes quienes proponen qué alumnado de sus centros debe asistir a las medidas de refuerzo, como sucede con los que cursan 6º de Primaria, explica una de las profesoras que imparte estas clases, Patricia Celemín, que valora este apoyo al permitir "una mejor transición de estos alumnos" a 1º de la ESO. "Y luego siempre prima, por supuesto, el desarrollo emocional de los alumnos. Es decir, que si son alumnos que vienen con falta de autoestima o problemas sociales, también nos centramos en ello, aunque el programa es exclusivo para un refuerzo curricular", añade.

Celemín es una de los 40 maestros que imparten este tipo de clases, que también son voluntarias para los docentes. "Empecé hace cinco años, que es cuando se impulsó. Fue el año de la pandemia y a mí me vino un poco grande el COVID en casa, y en cuanto ofrecieron volver a las aulas, me apunté. Soy un poco friki maestra. Me encanta estar en activo, me gusta estar formándome, creo que es muy gratificante venir a las clases de julio. Aprendes mucho. Luego en el día a día en el aula te ayuda a saber qué estrategias poder utilizar con tu grupo normal", añade.

Celemín, que imparte docencia en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Nuestra Señora de las Mercedes' de Medina del Campo (Valladolid), reconoce que la forma de dar clase varía un poco para propiciar un "aprendizaje de una forma más lúdica y activa", si bien aclara que es la metodología en la que ella confía y que lleva "a la práctica en su día a día". "Es la que utilizo normalmente en el día a día en mi aula, pero es verdad que hay que tener en cuenta que estos alumnos vienen de forma voluntaria durante el mes de julio, lo que supone un esfuerzo y de ahí que intentes dirigir el aprendizaje hacia una forma más lúdica y activa", incide.

Algo que valoran sus alumnos, según ratifican tanto Jairo Domínguez como Lola Ordóñez pese a que el resto de sus compañeros están de vacaciones. "Me está ayudando sobre todo para matemáticas, para las fracciones, divisiones y las reglas de tres, que es lo peor. Y bueno, para inglés también me está ayudando un poco para los verbos y todo eso que damos", se sincera Jairo Domínguez, de 12 años, que asegura que no le cuesta venir esas tres horas diarias porque además está también con sus "amigos". "Me va a venir muy bien para el futuro", ha apostillado.

Por su parte, Lola Ordóñez, que llegó al programa por recomendación de su tutor, considera que "está avanzando mucho" y apunta que las clases son "divertidas" y que eso le ayuda a la hora de entender mejor la materia, algo que comparte Jairo Domínguez. "En el colegio no solemos tener tanta libertad como aquí. Podemos pintar en el suelo algunas operaciones y cosas que en una clase normal siempre se suele hacer en el cuaderno. Y también lo de los puntos pues está muy bien, porque si te esfuerzas pues un punto. Eso te motiva más, se te hace más amena la clase así", resumen.

Sensaciones ratificadas tanto por Patricia Celemín, como por la consejera Rocío Lucas. "Hay un alto porcentaje de alumnado que cuando les hacemos las evaluaciones al finalizar el programa, sí que expresan que les ha sido útil. Entonces eso es lo que nos llevamos por delante, es decir, que los propios alumnos vean que el programa les ha servido para mejorar y para prepararse mejor para su salto a la ESO, pues ese es el principal objetivo. Entonces, por nuestra parte, pues nuestra labor cumplida", valora la docente.

Lucas, por su parte, ahonda en este aspecto y señala que de estos alumnos han titulado "prácticamente el 78 por ciento de Sexto de Primaria y de Primero de la ESO y en Cuarto de la ESO han titulado también un 77 por ciento".

Un programa que este año viene acompañado de ayudas convocadas por la Consejería de Educación para financiar el gasto de transporte escolar para acudir al centro donde se ofrezca el programa que benefician a las familias.

Además, otra novedad puesta en marcha por su departamento este curso es el Programa de Actividades Extraescolares en el Medio Rural, de nuevo pionero a nivel nacional. "El objetivo es promover la igualdad de acceso a una educación y a una formación de calidad, independientemente del entorno en el que resida un alumno. Hemos comenzado por el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria e incorporaremos los estudiantes de ESO en el curso 2024-2025", ha explicado Lucas.