Cvirus. Igea rechaza el falso dilema entre "ruina o muerte" porque se puede tener las dos cosas con una salida rápida

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha rechazado este miércoles que exista "un falso dilema" de que se puede tener "ruina o muerte" en el proceso para poder salir de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y ha asegurado que se pueden dar las dos cosas si se toman decisiones "equivocadas" y se sale "demasiado rápido" del confinamiento y la cuarentena social

Así lo ha asegurado Igea en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que tradicionalmente se reúne todos los jueves, pero que se ha adelantado a este miércoles al ser mañana, 23 de abril, el Día de Castilla y León, una celebración que ha sido suspendida en su totalidad.

Durante su intervención, Francisco Igea ha asegurado que "si se sale demasiado rápido" de la situación y el estado de Alarma y si se toman "decisiones equivocadas" que obliguen a volver a un "confinamiento masivo" puede que al final se tengan las dos cosas, ruina y muerte.

Por ello, el vicepresidente y portavoz ha apelado a la "tranquilidad, serenidad y absoluta solidaridad con el Gobierno central" aunque es consciente que tras cinco semanas de confinamiento social "todo el mundo" quieren "echar a andar" y salir de su casa.

Asimismo, Igea ha asegurado que aunque desde Castilla y León se hagan planteamientos "críticos" siempre se hacen desde la base "del mayor rigor científico posible" y desde la creencia de que tanto el Ejecutivo central, como las comunidades, los ayuntamientos y diputaciones comparten "el mismo objetivo", un objetivo "que no es ganar encuestas, ni es una campaña electoral, ni tampoco es una guerra" es tener "el menor número posible de fallecidos, el menor daño posible y salir lo antes posible".

Y es que, según el portavoz y vicepresidente de la Junta, hay gente que piensa que en esta situación se puede "comportar como se comporta en política habitualmente, viendo encuestas o resultados" porque se trata de hacer frente a una epidemia.

Por ello, en la reunión de expertos para la desescalada del próximo viernes, Francisco Igea ha asegurado que esté será el planteamiento de Castilla y León, al tiempo que ha insistido que para iniciar ese proceso de salida es necesario "disponer de todas las herramientas posibles" como una aplicación móvil sobre trazabilidad, una estrategia de testeo rápido y capacidad hospitalaria y de UCIs, que deben estar por debajo de la media actual "para evitar problemas".

Por otro lado, Francisco Igea ha asegurado que no aprovechará cada "error o desliz" del presidente del Gobierno para "hacer sangre política" porque sería "una deslealtad", no con el Gobierno, sino con los ciudadanos, aunque ha reconocido que él no pondría fechas para el inicio de la desescalada.

Al hilo de ello, Igea cree que antes que poner fechas hay que poner "condiciones" para que se puedan tomar decisiones, por lo que ha asegurado que en la reunuón de expertos se pedirá que los pasos que se den sean "de dos en dos semanas" porque en este periodo de 14 días se puede evaluar la incidencia de las medidas.