CyL adapta los patios escolares a las nuevas condiciones climáticas con más zonas de sombra

Pardo e Íscar, durante la visita al CEIP Miguel Delibes de Aldeamayor. - JCYL

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta trabajará para adaptar los patios escolares a las nuevas condiciones climáticas y dotarlos de zonas "más confortables y preparadas" para las temperaturas actuales, especialmente aquellos espacios en los que los alumnos pasan buena parte de su jornada.

Así lo ha señalado, la consejera de Educación, María Pardo, durante su visita a las obras que su departamento está ejecutando en el CEIP 'Miguel Delibes' de Aldeamayor de San Martín, en Valladolid, para dotar al patio del centro de una amplia zona cubierta que permita mejorar sus condiciones de uso y ofrecer al alumnado un espacio protegido durante los meses de mayor calor.

La actuación, que se encuentra actualmente en fase de estructura, cuenta con un presupuesto de adjudicación de alrededor de 172.000 euros y forma parte del programa de obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) que la Consejería de Educación desarrolla durante el periodo estival en los centros públicos de Castilla y León, detalla el departamento a través de un comunicado.

La nueva cubierta permitirá disponer de una amplia superficie de sombra en el patio del CEIP 'Miguel Delibes' y mejorar las posibilidades de utilización de este espacio a lo largo del curso.

Esta actuación se suma a otros proyectos similares previstos en la provincia de Valladolid, como las cubiertas de los patios del CEIP 'Los Valles', de Laguna de Duero, y del CEIP 'Teresa Íñigo de Toro', en Valladolid, dentro de una línea de intervención orientada a adaptar progresivamente los espacios exteriores de los centros a las necesidades trasladadas por las familias y las comunidades educativas.

La consejera ha señalado que se trata de actuaciones "muy concretas, pero con un impacto directo en el día a día de los alumnos y de los centros", y ha incidido en que la calidad educativa también requiere contar con instalaciones "seguras, accesibles, eficientes y adaptadas a las nuevas necesidades".

Durante 2026, la Consejería de Educación tiene prevista una inversión cercana a los 5 millones de euros en obras RMS en la provincia de Valladolid, de los que casi 2,8 millones corresponden a actuaciones de dotación genérica y cerca de 2,2 millones a proyectos específicos y grandes reformas.

Las intervenciones abarcan actuaciones muy diversas, entre ellas la renovación de cubiertas y carpinterías, reformas de patios, mejoras de accesibilidad, adecuación de espacios y modernización de instalaciones. Estas obras se ejecutan preferentemente durante el periodo no lectivo para reducir al máximo las molestias al alumnado y al profesorado y permitir que los centros afronten el nuevo curso en mejores condiciones, añade la información.

En el conjunto de Castilla y León, la Junta está desarrollando este verano más de 370 actuaciones, con una inversión cercana a los 27 millones de euros, destinadas a mejorar la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y la funcionalidad de los centros educativos públicos de las nueve provincias.

"La Consejería de Educación mantiene así una planificación continuada de mejora y modernización de la red pública educativa, atendiendo tanto a las necesidades de conservación de los edificios como a nuevos retos, entre ellos la adaptación climática de los espacios escolares", señala el comunicado.

DIPUTACIÓN

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, que ha acompañado a la consejera durante la visita ha incidido en que "son muchas las mejoras que se han hecho y que se están haciendo en los centros escolares para que el curso arranque dentro de unas semanas en las mejores condiciones posibles".

"En total, en tan solo dos años y a través de convocatorias de la Diputación, se han invertido 1,2 millones de euros en mejoras en los centros educativos de la provincia, poniendo de relieve la importancia estratégica de mantener abiertas las aulas en los municipios pequeños, respaldando decididamente la política de la Junta de Castilla y León de mantener colegios abiertos incluso con tan solo tres escolares, garantizando así la igualdad de oportunidades y fijando población en el territorio rural", ha detallado.