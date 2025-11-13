CyL aparca la ordenación de recursos humanos hasta tener un Estatuto Marco definitivo y pide financiación adecuada

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, considera que no es el momento de "acometer" una medida como es el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que debe "nacer con vocación de proyección en el tiempo", hasta que no haya un Estatuto Marco "definitivo", al tiempo que ha vuelto a reiterar la necesidad de un modelo de financiación que recoja las particularidades de Castilla y León.

Durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda para detallar el proyecto de presupuestos de su departamento para el año 2026, el titular de la cartera ha recordado la incardinación de este servicio público en el Sistema Nacional de Salud, por lo que se ve "afectado" por las medidas que se adoptan a nivel nacional.

"La compleja situación actual que estamos atravesando y que nos viene dada por una clara inactividad del Ministerio o, cuanto menos, una actuación más que tardía, sin duda condiciona la ejecución de esta medida", ha advertido para, a continuación, recordar exigencias de su departamento a la ministra Mónica García.

Entre ellas, ha citado, la nota de corte de los MIR; el reconocimiento u homologación de la especialidad a los médicos extranjeros o la acreditación de plazas y unidades docentes. "Son actuaciones, permítanme decir, a las que se ha llegado por el Ministerio tarde y mal y a veces nunca", ha lamentado.

En este punto, ha hecho referencia a la modificación del Estatuto Marco "en cuestiones tan esenciales como cambios en las categorías, clasificaciones de personal, compatibilidades, retribuciones o jornada". "En las que no solo no hace partícipe a los servicios de salud en su momento, sino que cuando lo hace, lo hace con una total falta de unidad de criterio, conocimiento y liderazgo", ha criticado.

Ante este "panorama", Vázquez ha señalado que no es el "momento" de que Castilla y León acometa una medida como es un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, "que ha de nacer con vocación de proyección en el tiempo", cuando, en sus palabras, desconoce "en qué va a quedar y cuál va a ser el contenido definitivo".

"Resulta evidente que la Junta, en total contraposición con el hacer habitual del Ministerio y del Gobierno de España, sí tiene una línea a seguir, sí adopta una actitud proactiva, sí toma decisiones, sí hace propuestas y sí ha adoptado a lo largo de esta Legislatura la implementación de todas aquellas medidas que ha considerado precisas para lograr una óptima ordenación, gestión y planificación de los recursos humanos de la Gerencia Regional de Salud", ha apostillado.

FINANCIACIÓN

En este contexto, Vázquez ha apelado al "esfuerzo" del Ejecutivo autonómico en materia sanitaria, a la que dedica "cuatro de cada diez euros", frente a una "infrafinanciación crónica de los servicios públicos básicos por parte del Estado", que el Consejo de Cuentas, ha recordado, cifró en su informe de 2024 en 500 millones al año durante los últimos diez años.

Así, ha detallado que el 96,4 por ciento de los ingresos de la Consejería proceden de las aportaciones que realice la Consejería de Economía y Hacienda en el marco general de los ingresos de la Comunidad, así como, en menor cuantía, de los ingresos propios que obtiene la Gerencia Regional de Salud. "Y sólo el 3,6 por ciento restante de los ingresos, unos 188,9 millones", se prevé obtenerlos de las transferencias específicas en materia sanitaria realizadas por el Estado, "cuantía inferior al año 2024 y claramente insuficiente para poner en marcha los planes del Ministerio de Sanidad".

"Una muestra más del "yo invito y tú pagas a que nos tienen acostumbrados desde el Gobierno de España. Y esta realidad pone aún más de manifiesto la infrafinanciación que Castilla y León sufre por parte del Estado. Necesitamos un nuevo modelo de financiación, acorde con el coste real de la prestación de los servicios públicos en nuestra Comunidad que incremente el peso de cuatro variables fundamentales: el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, la dispersión y la gran extensión territorial de nuestra Comunidad, que apenas se tienen en cuenta en el actual modelo de financiación autonómica", ha zanjado.