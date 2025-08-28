CyL destina más de 60,4 millones en Educación Infantil gratuita para el curso 2025-2026

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este jueves, ha aprobado dos subvenciones por un importe total de 60.400.745 euros para los 261 centros conveniados y 176 entidades locales titulares de los centros adheridos a la oferta gratuita de plazas de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años el curso 2025-2026.

Estos centros se unen a los 194 que también ofrecen el servicio y que son de la Administración autonómica, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

De esta forma, la Junta mantiene este año la gratuidad de la matrícula en todo el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), reafirmando su compromiso de ofrecer enseñanza sin coste para las familias de la Comunidad desde el nacimiento de sus hijos hasta los 16 años.

En el curso 2024-2025, 21.650 niños se beneficiaron de esta iniciativa y se estima que en el periodo lectivo que comienza en septiembre más de 22.000 familias de la Comunidad puedan acogerse a ella.

Para garantizar la prestación de este servicio y la libre elección de centro para todas las familias, la Junta de Castilla y León ha establecido un sistema único de admisión en los 631 centros que ofrecen este servicio, tanto públicos como conveniados.

De ellos, 194 son titularidad de la Junta de Castilla y León. Esta colaboración se articula a través de la concesión de dos subvenciones. Así, la Consejería de Educación destina 26.957.527 euros a 176 entidades locales titulares de los centros adheridos a la oferta gratuita de plazas de 0-3 años.

De igual forma, se concede una subvención por importe de 33.443.217 euros a 261 centros conveniados adheridos a esta oferta gratuita de plazas.

Una vez más, estos escolares dispondrán de servicios complementarios como Madrugadores o comedor escolar, entre otros, con las mismas bonificaciones que el resto del alumnado, una medida supondrá para sus progenitores un ahorro de 2.000 euros por hijo.