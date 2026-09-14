CyL empieza la semana con las reservas de sangre de los grupos B+ y AB- en rojo y otros dos en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre - DONA SANGRE

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la tercera semana de septiembre con déficit en las reservas de sangre de cuatro grupos, con B+ y AB- en rojo, y otros dos (A- y B-) en amarillo, al igual que terminó la pasada.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos B+ y AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros dos grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros cuatro grupos, A+, 0+, 0- y AB+, están en verde.