CyL inicia la semana con déficit de las reservas de sangre, los grupos A- y 0- en rojo

Gráfico de @donasangreCYL para llamar a donar sangre en CyL - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia la primera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, con especial incidencia en el caso de los tipos A- y 0-, que se mantienen en rojo, como la pasada semana.

Se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, 0+, A+, B+, B-, AB+ y AB-, siguen en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas. Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 1 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.