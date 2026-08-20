CyL pide la declaración de zona "castastrófica" para Manzanedo y Buozas donde hubo una riada y dos fallecidas

Calles cubiertas de lodo como consecuencia de la riada producida en la tarde del sábado 15 de agosto, a 16 de agosto de 2026, en Manzaneda de Valdueza, Ponferrada, León, Castilla y León (España). Una tromba de agua fue la causa de un desprendimiento en el - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno a declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil para las localidades leonesas de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, donde el 15 de agosto se produjo una fuerte riada que causó el fallecimiento de dos personas y graves daños materiales.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que se ha acordado en el Consejo de Gobierno llevar a cabo este requerimiento para "agilizar" la reconstrucción de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, que son núcleos pertenecientes al municipio de Ponferrada y cuyas infraestructuras públicas y bienes privados han sufrido importantes perjuicios como consecuencia de la riada.

"Tras la catástrofe acaecida en estas localidades y la fuerte avenida de agua, lodo y piedras en la que fallecieron dos personas, hemos solicitado esta declaración", ha añadido Carriedo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que, además de las pérdidas humanas, "que sin duda es lo más grave", esta catástrofe ha provocado graves daños, tanto en infraestructuras públicas como edificaciones y bienes privados, y por ello, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente, el Consejo de Gobierno ha acordado la solicitud al Gobierno de España de esta calificación "catastrófica" para agilizar la inmediata reconstrucción.

La Junta ha recordado que el pasado 14 de agosto la Agencia de Protección Civil había declarado la alerta meteorológica en todo el territorio autonómico por riesgo de fuertes lluvias y tormentas. Durante esa jornada y la siguiente, se registraron numerosas incidencias en la provincia de León, las cuales afectaron a poblaciones, vías de comunicación y otros servicios.

El suceso más grave fue el que se produjo en estas localidades, cuando, a las 19.27 de la tarde del sábado, 15 de agosto, los servicios de emergencia de la Comunidad recibieron un aviso alertando que Manzaneda de Valdueza se había visto afectada por una fuerte riada. Después, se confirmó el fallecimiento de dos personas. Posteriormente, se constató que Bouzas también había sufrido esta fuerte y repentina avenida.