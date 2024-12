CyL pone en marcha en Valladolid un nuevo centro Atiendo y ultima la apertura del resto antes de fin de año

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha inaugurado las instalaciones del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales 'Atiendo' de Valladolid, el segundo que se ha puesto en marcha en Castilla y León tras el de Salamanca y al que seguirán otros siete, en el resto de las capitales de provincia, en los próximos días y siempre antes de que acabe el año.

"Damos respuesta al compromiso que tenemos con las mujeres, con la lucha contra la violencia machista en Castilla y León, poniendo nuevos recursos, ampliando los servicios que tenemos. Ahora mismo se atendía ya de forma presencial en las instalaciones de las entidades que gestionaban este servicio, pero también en los CEAS y también en la gerencia de servicios sociales, y con la ubicación definitiva de este centro atiendo, se amplía la red de centros que tenemos en la Comunidad", ha detallado la consejera.

Un centro que estará abierto 24 horas y siete días a la semana en los próximos días en cuanto el personal de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt) en Valladolid, que es la que gestionará el centro, se traslade al mismo.

No obstante, Blanco ha recordado que también existe el centro Atiendo Virtual con el objetivo de "llegar a todo el territorio y a todas las mujeres que lo necesiten". Hasta el 15 de noviembre este servicio ha recibido 151 llamadas, 116 han sido de víctimas y 35 han sido de familiares, pero además el portal atiendo ha tenido 1.755 consultas de 877 usuarios diferentes. "Queremos que ese servicio siga creciendo, que cualquier mujer que lo necesite, que cualquier mujer que tenga dudas sobre si lo que le está pasando es agresión sexual o no tenga un punto donde poder dirigirse, bien sea presencial, bien sea virtual", ha incidido.

Blanco ha explicado que la intención de la Junta siempre ha sido que los centros físicos se ubicaran "en locales amplios, donde las mujeres se sientan seguras, céntricos, para que no les de miedo el acercarse hasta los mismos y que estuvieran cerca de otros servicios para poder atenderlas de la mejor manera".

"El ejemplo es este estupendo centro que hoy ponemos en marcha aquí en Valladolid y que se irán poniendo en marcha a lo largo del mes en el resto de las provincias", ha abundado.

Un proyecto financiado con fondos europeos y que cuenta con una dotación de doce millones de euros, ha recordado Blanco que ha lamentado que el Gobierno no haya atendido a sus peticiones de una "mayor financiación" para sufragar gastos de personal, entre otros aspectos.

"El proyecto, por ejemplo, no financia y es algo que le hemos pedido al Ministerio que contribuya en la financiación del personal del mantenimiento de estos centros, porque lo importante no es el ladrillo, lo importante no es la ubicación física de un centro, lo importante es el servicio, el servicio que se tiene que dar a las mujeres que lo necesiten", ha concluido.