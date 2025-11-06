CyL reforzará medidas de prevención frente a dermatosis nodular pide al Ministerio que coordine una respuesta conjunta

ÁVILA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta sacará este viernes, 6 de noviembre, una resolución para reforzar las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa y que entrarán en vigor el próximo día 9.

Así lo ha asegurado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en el marco de una visita a una explotación en régimen de titularidad compartida en Las Navas del Marqués (Ávila), donde ha manifestado que considera que debe ser el Ministerio de Agricultura el que coordine la respuesta entre las comunidades autónomas, ante una enfermedad que "no entiende de fronteras entre territorios".

González Corral ha asegurado que la Junta está trabajando en ese frente abierto en varias comunidades autónomas, después de que se hayan detectado varios focos en Cataluña. En este sentido, ha señalado que ha mantenido conversaciones con las consejerías de La Rioja y Extremadura para "coordinar actuaciones", si bien ha insistido en que "es muy importante la implicación del Ministerio".

Mientras el Gobierno central define ese marco común, la Junta ha elaborado una nueva resolución autonómica que entrará en vigor el 9 de noviembre y se mantendrá hasta el 30 de este mismo mes, con el fin de "analizar la situación, ver cómo evoluciona y, a partir de ahí, tomar más medidas o menos medidas en función de la evolución".

El texto prorroga las medidas preventivas vigentes, como la suspensión temporal de ferias y mercados donde participen animales de distintas explotaciones para evitar contagios, e intensifica la vigilancia veterinaria y la desinfección de vehículos de transporte entre las distintas explotaciones.

Además, establece un periodo de inmovilización de 21 días para las explotaciones ubicadas en zonas sensibles que ya hayan superado la fase de restricción y estén en proceso de vacunación.

En el resto del territorio, ha precisado la consejera, "seguirá el libre movimiento entre las distintas explotaciones". González Corral ha confiado en que, con estas medidas, se puedan transmitir mejores noticias y que esto "haya pasado".