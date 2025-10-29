CyL refuerza el número de orientadores e invierte en formación del docente para luchar contra el acoso escolar

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha mostrado su rechazo "absoluto" a cualquier tipo de acoso escolar y lucha contra él con el "refuerzo de los orientadores en más de 250", además de invertir en formación de los docentes en este ámbito.

"Tenemos unos índices de acoso por debajo de la media de España, eso lo dice también PISA, pero eso no significa que nos conformemos, Es algo que nos preocupa, que nos ocupa y que cada vez estamos invirtiendo más en formación y en refuerzo de personal", ha argumentado la titular del departamento a preguntas de los medios tras el suicidio de la joven Sandra Peña en Sevilla víctima de 'bullying'.

Lucas, que ha visitado esta mañana las obras en el IES Zorrilla de Valladolid, ha subrayado el esfuerzo de la Junta en "erradicar y prevenir cualquier tipo de conducta que altere la convivencia escolar". "Llevamos años insistiendo y reincidiendo y en eso están muy receptivos todos los equipos directivos y los docentes, en no cuidar solamente la parte académica sino también la parte emocional y esa convivencia en los centros", ha abundado.

En este contexto, ha advertido de que se está pidiendo a los docentes "abrir protocolos" de acoso "cuando sea necesario", al igual que emplear medidas correctivas si se da el caso, "cuidar" a las víctimas a través de tutorías y de las herramientas que propicia el acuerdo de la Consejería con el Colegio de Psicólogos para seguir trabajando en esa "parte emocional" del alumnado.

Además, pone a disposición del docente "más de 15.000 plazas de formación" en las que se incluyen ámbitos relacionados con el "cuidado y atención a conflictos en las aulas" y que también se extiende a las familias.

"Es importante concienciar de que el acoso no solamente se produce solo en el aula, muchas veces suceden fuera del ámbito escolar. Por tanto es necesario hacer una gran labor de prevención que es lo estamos haciendo desde la Junta", ha continuado.

En este punto, ha hecho referencia a que se ha reforzado "en más de 250" los orientadores en los centros para que haya "mayor cuidado, mayor atención y vigilancia" en las aulas. "O, por ejemplo, también la figura del coordinador de convivencia, ahora ya reconvertido en coordinador de bienestar, para tener esa atención a las aulas que tenemos en todos los centros de enseñanza obligatoria", ha añadido.

"Por tanto, desde la Junta, mostrar nuestro rechazo absoluto a cualquier tipo de acoso. Decir que estamos plenamente vigilantes y cuidadosos de esa situación, y que estamos plenamente concienciados desde cada uno de los elementos que formamos la comunidad educativa, desde los centros, direcciones provinciales, inspección educativa, consejería de educación", ha finalizado.