CyL registra 28 accidentes laborales mortales de enero a julio

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 personas han perdido la vida en Castilla y León en accidentes laborales, entre los meses de enero y julio de este año, mientras que en España la cifra total es de 432 trabajadores fallecidos los quesupone un aumento del 0,2 por ciento, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Según estos datos, recogidos por Europa Press, por provincias, en Ávila se han registrado dos accidentes laborales; en Burgos, cuatro; en León, seis; en Palencia, cuatro; en Salamanca, uno; en Segovia, uno; en Valladolid, cinco y en Zamora, cuatro. En la provincia de Soria en los primeros siete meses del año no se han registado accidentes laborales mortales.

Por otro lado, en Castilla y León, entre enero y julio, se han registrado 16.907 accidentes de trabajo con baja, de los que 15.194 se produjeron durante la jornada y 1.713 'in itinere', y del total, 129 accidentes fueron graves, 28 mortales y 16.750 leves.

En España, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 0,6 por ciento hasta julio, con 349 fallecidos, dos menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte se incrementaron un 3,8 por ciento, con un total de 83 fallecidos, tres más que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 161, los mismos que entre enero y julio de 2025.

Le sigue la construcción, con 103 accidentes mortales, dos más que hasta julio de 2025, y la industria, con 49 trabajadores fallecidos, diez menos que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, la agricultura fue el sector donde más subieron los siniestros mortales, con 36 muertos, un 20 por ciento más que entre enero y julio de 2025.