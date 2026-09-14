CyL registra cinco de las diez temperaturas más bajas del país y Cuéllar (Segovia) marca la mínima con 4,1º

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en la mañana de este lunes, 14 de septiembre, cinco de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Cuéllar, en la provincia de Segovia, ha marcado la mínima con 4,1 grados sobre cero.

Tres de las cinco temperaturas más bajas del país se han registrado en Castilla y León, Cuéllar, en Segovia, con esos 4,1 grados, y Aguilar de Campoo (Palencia) y Puerto el Pico (Ávila), ambas con 5,1, en tercer y cuarto lugar del ranking.

Por su parte, San Pedro Manrique (Soria) ha alcanzado la sexta temperatura más baja con 5,7 grados, con Sanabria (Zamora) en octavo lugar con 6,1 grados.