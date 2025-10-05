CyL registra tres de las temperaturas mínimas del país

Lista de las diez temperaturas mínimas de España este domingo, 5 de octubre de 2025. - AEMET

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado tres de las temperaturas mínimas del país en la mañana de este domingo, 5 de octubre, al marcar entre 1 y 1,7 grados en estaciones de las provincias de León y Palencia.

En concreto, Cap de Vaquèira (Lleida) lidera esta lista con -2,7 grados, seguida de Astún La Raca (Huesca), con -2,3; Cabaña Verónica, con -1,7; Port Ainé (Lleida), con -1,5; Vega de Urriellu (Asturias), con -0,1, y Puerta de Leitariegos (Asturias), con 0,4.

En séptima posición se sitúa Lagunas de Somoza (León), con 1 grados, mientras Cubilla de Rueda (León) ha registrado 1,3; seguida de Coriscao (Cantabria), con 1,6, y Aguilar de Campoo (Palencia), con 1,7.