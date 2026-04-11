CyL registró 19.526 solicitudes de prestaciones por desempleo en febrero y 18.487 altas

VALLADOLID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de febrero de 2026 un total de 19.526 solicitudes de prestaciones por desempleo con un plazo de reconocimiento de 1,16 días, por debajo de la media que la duplica hasta 2,46 días, según los últimos datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad un total de 18.487 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.

De las 19.526 solicitudes por prestaciones por desempleo registradas en Castilla y León a lo largo del mes de febrero la mayor parte, 18.160 correspondieron a prestaciones contributivas, mientras que 1.358 se engloban en el concepto de subsidio, 8 pertenecen al concepto de renta activa de inserción y ninguna corresponde a programas de activación de empleo.

Por su parte, la mayor parte de las 18.487 altas de prestaciones presentadas en el mes de febrero en Castilla y León correspondió también a prestaciones contributivas (17.374), seguidas de las altas correspondientes al concepto de subsidio (1.104) y de las de renta activa de inserción (9) y ninguna en programas de activación de empleo.

Según los datos aportados por el Ministerio, un total de 58.200 ciudadanos de Castilla y León se benefició en febrero de algún tipo de prestación por desempleo (40.405 de una prestación contributiva, 17.748 de un subsidio y 47 de una renta activa de inserción), por un importe de 89,96 millones de euros y por una cuantía media de 997,5 mensuales (1.035,7 en España).

Por provincias, la mayor parte de los beneficiarios está en Valladolid, con 11.609, seguida de León (11.279), Burgos (8.908), Salamanca (8.453), Zamora (4.579), Ávila (4.263), Palencia (3.699), Segovia (3.425) y Soria (1.985).