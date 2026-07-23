CyL registró 3.171 divorcios en 2025, un 6,5% menos que el año anterior

Evolución de las separaciones y divorcios en Castilla y León. - EPDATA

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

España registró el pasado año un total de 80.785 divorcios, un 2,7 por debajo de las cifras registradas el año anterior, mientras que en Castilla y León se registraron 3.171 divorcios, un 6,5 por ciento menos que en 2024, cuando se contabilizaron 3.392 casos.

Según los datos publicados por el INE este jueves y recogidos por Europa Press, la tasa de separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes en España fue de 1,7 en el año 2025, mientras que en Castilla y León está en 1,4, la tasa más baja de todas las comunidades y es la ciudad autónoma de Ceuta la que registra la cifra más alta, un 2,5 por cada 1.00o habitantes.

Los divorios registrados en la Comunidad en 2025 subieron en las provincias de Burgos, al pasar de 485 en 2024 a 503 el pasado año, y en Palencia, de 177 a 217, mientras que bajo en otras se provincias. Así en Ávila se pasó de 223 a 186 divorcios en 2025; en León, de 674 a 613; en Salamanca, de 451 a 404; en Soria, de 148 a 112 divorcios; en Valladolid, de 785 a 725 y en Zamora de 225 a 181.

En la provincia de Segovia se ha registrado el mismo número de divorcios en 2024 que en 2025, un total de 224.

No obstante, según las notas del INE, los datos de la provincia de Ávila de 2024 y los de Zamora de 2024 y 2025 deben ser tomados "con cautela" por la baja respuesta por parte de los juzgados de dichas provincias.

Por otro lado, la Comunidad registró en 2025 un total de 110 separaciones frente a las 144 del año anterior. Así, en Ávila en 2025 se produjo una separación frente a las cuatro del año anterior; en Burgos, 14 frente a 19; en León, 26 frente a 41; en Palencia, una separación frente a las cinco de 2024; en Salamanca, 13 frente a 24; en Segovia; 137 frente a 196; en siete en 2025 frente a una en 2024; en Valladolid, 34 frente a 40 y en Zamora, ocho frente a siete.