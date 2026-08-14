CyL supera los supera los 119.021 afiliados extranjeros en julio tras un ascenso del 17,04% y un 11,64% del total

Archivo - Una mujer trabajando de cuidadora social, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se ha situado en el mes de julio en 119.021 personas, lo que supone un aumento interanual del 17,04 por ciento (17.332 en términos absolutos), según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Respecto al mes anterior, la afiliación de ciudadanos extranjeros ha subido un 4,23 por ciento, lo que representa 4.830 trabajadores más. Por sexos, el colectivo en la Comunidad se distribuye en 66.899 hombres y 52.122 mujeres, mientras que por procedencia, la mayor parte procede de países de fuera de la Unión Europea (85.588) frente a los 33.433 trabajadores comunitarios.

Los cotizantes extranjeros representan el 11,64 por ciento del total de afiliados en Castilla y León, una cifra que se mantiene por debajo de la media nacional del 15,60 por ciento. Por provincias, Segovia ha registrado la mayor proporción con un 22,54 por ciento, seguida de Soria (16,19 por ciento), Burgos (13,88 por ciento), Ávila (12,15 por ciento), Palencia (10,59 por ciento) y Valladolid (10,39 por ciento). Por debajo de los dos dígitos se han situado Zamora (9,11 por ciento), León (9,07 por ciento) y Salamanca (8,60 por ciento).

En términos absolutos, Valladolid ha liderado el número de afiliados extranjeros con 24.702, seguida de Burgos, con 22.722; León, con 15.877; Segovia, con 16.575; Salamanca, con 11.576; Ávila, con 7.397; Palencia, con 7.313; Soria, con 7.019, y Zamora, con 5.840 trabajadores.

La ocupación de personas de origen extranjero ha aumentado en las nueve provincias castellano y leonesas tanto en la comparativa mensual como en la tasa interanual.

En la evolución mensual respecto a junio, el mayor incremento se ha registrado en Segovia, con un ascenso del 12,94 por ciento, seguida de Ávila (8,36 por ciento), Salamanca (4,87 por ciento); León (4,12 por ciento), Zamora (3,99 por ciento); Palencia (3,87 por ciento); Soria (2,93 por ciento); Valladolid (1,46 por ciento) y Burgos (0,62 por ciento).

En la comparativa interanual con el mismo mes del año anterior, el mayor repunte se ha producido en León, con una subida del 21,34 por ciento, y en Valladolid, con un 21,20 por ciento más. A continuación se han situado Salamanca (20,19 por ciento), Ávila (18,43 por ciento), Valladolid (16,21 por ciento), Palencia (16,84 por ciento), Segovia (16,41 por ciento), Burgos (14,26 por ciento) y Soria (11,99 por ciento).