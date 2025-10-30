Daniel de la Rosa dejará el Ayuntamiento de Burgos este martes para centrarse en el PSOE de CyL

BURGOS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, dejará su cargo tras el pleno extraordinario del próximo martes para incorporarse de manera definitiva a la Secretaría de Organización del PSOE de Castilla y León.

El cabeza de lista de los socialistas burgaleses en el Ayuntamiento entregará el acta este martes para que en el pleno ordinario del mes de noviembre tome posesión de su cargo como nuevo concejal el siguiente en la lista, el socialista Félix Cantabrana.

De la Rosa materializa así el anuncio que había realizado hace ya unos meses cuando fue designado secretario de Organización del PSOE de Castilla y León. De la Rosa ha estado al frente de los socialistas burgaleses en el Ayuntamiento de la capital burgalesa durante los tres últimos mandatos.

También fue concejal en el periodo entre 2007 y 2011 y alcalde de la ciudad en el periodo entre 2019 y 2023. Ganó las elecciones de mayo de este año, pero el pacto entre PP y Vox le arrebató la Alcaldía.

Ahora, al frente de la portavocía municipal queda Josué Temiño, que asumirá el papel que hasta ahora venía desempeñando De la Rosa en el Consistorio.

El nuevo portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos es secretario general de la Agrupación Local del PSOE. Esta circunstancia y la de asumir el papel de portavoz, le sitúa como uno de los posibles candidatos a encabezar la lista socialista en 2027.