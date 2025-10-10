Datos recogidos por el Ayuntamiento de Salamanca muestran una reducción del 5% de los niveles de ruido de 2019 a 2023

SALAMANCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado los datos de niveles de ruidos en la ciudad recogidos de 2019 a 2013, que se han visto reducidos en un 5 por ciento. Tal y como ha señalado el Consistorio salmantino, la Comisión de Medio Ambiente tratará el próximo miércoles para su aprobación la propuesta de actualización del Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica, continuación de la actualización del Mapa Estratégico de Ruido de Salamanca, que da cumplimiento a la Ley del Ruido de Castilla y León.

Una vez vista la actualización del Plan por el Ayuntamiento de Salamanca, se enviará para su posterior aprobación por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

En general, los datos tomados durante el año 2023, en comparación con la referencia de 2019, muestran que los niveles de ruido se reducen en todos los rangos, debido fundamentalmente a la efectividad de las medidas de movilidad sobre el tráfico que han entrado en vigor durante el periodo entre mapas y al incremento de las zonas verdes en la ciudad, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el periodo diurno de 07.00 a 19.00 horas 'Ld', el porcentaje de población afectada en 2019 por más de 65 decibelios dBA era del 6,89 por ciento, mientras que en la actualización se reduce hasta el 1,83 por ciento. Esta evolución positiva se repite en el periodo tarde 'Le' (19.00 a 23.00 horas), donde el porcentaje de población afectada por más de 65 dBA en 2019 era del 6,36 por ciento y en la actualización del mapa del ruido se reduce al 1,83 por ciento, según los datos aportados por el Ayuntamiento.

Asimismo, para el periodo noche de 23.00 a 7.00 horas 'Ln', se sigue la misma tendencia positiva que para los indicadores día y tarde. El porcentaje de población expuesta a más de 55 dBA en el periodo noche en 2019 era de 22,63 por ciento y se reduce hasta el 21,91 por ciento, han asegurado.

Según se ha observado el nivel objetivo de calidad acústica para Áreas Tipo I- Residencial, se ha concretado que en el indicador de ruido total (Ldn>65 dBA) el porcentaje de población afectada por más de 66 dBA en el año 2019 era del 13,1 por ciento, y en la actualización disminuye hasta el 8,92 por ciento. Por lo tanto, hay una tendencia positiva por reducción de la población expuesta a niveles de ruido superiores a los valores objetivo de calidad acústica de aproximadamente cinco puntos porcentuales para los periodos 'día', 'tarde' y '24h', como ha subrayado el Ayuntamiento.

Para cada uno de los focos, el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica establece una serie de medidas y recomendaciones, "muchas de ellas cumplidas o en vías de cumplimiento".