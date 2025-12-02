Declarada de emergencia la obra de captación de agua en Ponferrada tras los problemas de calidad de noviembre

Imagen de la reunión del Cecop que ha tenido lugar este martes en Ponferrada (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

El Ayuntamiento solicitará a la CHD una concesión provisional sobre el arroyo de Montes

PONFERRADA (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación Operativo (Cecop) de Ponferrada ha celebrado una nueva reunión para declarar de emergencia la ejecución de la obra de captación de agua desde el arroyo de Montes, hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de San Clemente, tras los problemas de calidad surgidos el pasado mes de noviembre que hicieron que hicieron que el agua no fuera apta para la ingesta.

En concreto, el Ayuntamiento de Ponferrada comunicó el pasado día 14 de noviembre que el agua pasaba ser no apta para la ingesta tras el derrumbe en la montaña de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, que supuso la activación del nivel 1 de emergencia de Protección Civil ante la situación de "extrema gravedad" generada por la llegada masiva de barro y piedras a la estación potabilizadora.

Los desprendimientos provocaron la llegada de agua con una elevada cantidad de sólidos, una situación que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha considerado "inadmisible", tanto por los episodios ya vividos como por los que puedan producirse debido al derrumbe y a las condiciones meteorológicas.

Dado que la causa de la afección persiste y que la solución definitiva puede prolongarse en el tiempo, el equipo de Gobierno ha manifestado que es "imprescindible" dotar a Ponferrada de una captación alternativa que garantice el suministro de calidad en momentos de incidencia.

Por este motivo, ha propuesto la ejecución de una solución provisional que permita asegurar el abastecimiento si nuevos desplomes imposibilitan la captación en el río Oza, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

PRESUPUESTO DE 120.254 EUROS

Para ello, el Consistorio solicitará a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una concesión provisional sobre el arroyo de Montes. La obra de captación consistirá en la ejecución de un azud de hormigón, de 1,2 metros de altura por un metro de ancho, para crear un pequeño embalse que permita captar el agua necesaria y llevarla hasta la ETAP de San Clemente de Valdueza para su posterior tratamiento, una actuación cuyo presupuesto estimado asciende a 120.254 euros.

Además, durante la reunión del Cecop también se ha propuesto suscribir un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo con el fin de garantizar el abastecimiento al municipio de Ponferrada en situaciones de emergencia.

Dicho acuerdo contempla la creación de cuatro conexiones con la red de la Mancomunidad que permitirán suministrar agua a las zonas de Fuentesnuevas (área de Cuatrovientos), Dehesas, La Placa, La Martina, Bárcena y San Andrés, reforzando así la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.