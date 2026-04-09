Declarada de emergencia la reparación de un paso superior sobre la carretera de Paredes de Nava por 176.750 euros

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de las obras de reparación del paso superior de la carretera P-960 sobre la CL-613, en el término municipal de Paredes de Nava (Palencia), una actuación que cuenta con un presupuesto total de 176.750 euros.

La intervención responde a la necesidad de actuar de forma inmediata tras detectarse daños de "carácter grave" en la estructura del paso superior, ubicado en el punto kilométrico 9+690 de la P-960, sobre la CL-613 en su kilómetro 16+650.

Según el informe técnico emitido por el Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, la infraestructura presenta la rotura localizada de una de las vigas principales del tablero, con desprendimiento del recubrimiento de hormigón y exposición de las armaduras, como consecuencia del impacto de un transporte especial.

Ante esta situación, la Junta ha optado por la tramitación de emergencia prevista en la legislación de contratos del sector público, lo que permite actuar con la máxima rapidez para restablecer las condiciones de seguridad, durabilidad y funcionalidad de la infraestructura.

Las obras contemplan la sustitución de la viga dañada, así como la reparación y refuerzo del conjunto de la estructura, con el objetivo de evitar la progresión del deterioro y prevenir futuros incidentes.

Mientras se ejecutan los trabajos, el paso superior podrá mantenerse en servicio bajo condiciones controladas, para lo que se adoptarán las medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad vial.