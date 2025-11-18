La Delegación del Gobierno activa la fase de alerta por nevadas en León, Palencia y Burgos

Activación de la fase de alerta en León, Palencia y Burgos a partir del 19 de noviembre. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas que pueden afectar a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de León, Palencia y Burgos.

En concreto, en el marco del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas, se ha activado esta fase de alerta, en la que destaca que en la Cordillera Cantábrica de León, donde se activa a las 18.00 horas del día 19, se espera acumulación de nieve en 24 horas de hasta 20 centímetros a partir de los 1.000 metros para el jueves, día 20.

La alerta se activa también a partir de las 0.00 horas del día 20 en la Cantábrica en las provincias de Palencia y Burgos, así como en la Ibérica en esta última provincia, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Además, a partir de las 18.00 horas del día 20 se activará en Treviño, la Meseta y la zona norte de la provincia de Burgos.