Denunciada por conducir drogada, sin puntos en el carné y no dar sus datos tras tener un accidente en Ávila

Archivo - Coche de la Policía Local de Ávila. - POLICÍA LOCAL DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ávila ha denunciado a una vecina de la ciudad de 35 años por ir al volante bajo la influencia de drogas, sin puntos en el carné y, además, negarse a facilitar información tras tener un accidente.

El suceso ocurrió a las 14.05 horas del 10 de agosto, cuando Policía Nacional requirió la presencia de Policía local en la plaza de Santiago, donde habían comprobado que un vehículo había tenido un siniestro vial en el Mercado Grande, pero no se había detenido para facilitar los datos correspondientes a la parte contraria.

Los agentes de Policía Local, personados en el lugar, requirieron a la conductora del turismo la correspondiente autorización administrativa para conducir y, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, constataron que la Jefatura Provincial de Tráfico de Ávila había dictado, en abril de 2021, resolución firme, declarando la pérdida de vigencia de dicha autorización administrativa para conducir al haber perdido su titular la totalidad de su crédito de puntos, según consta en el Registro de Conductores.

Como consecuencia de ello, se procedió a informar a la interesada que se le instruía atestado por un posible delito contra la seguridad vial por conducción de vehículo a motor, en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados, detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Además, fue denunciada administrativamente por conducir un vehículo a motor con presencia de drogas en el organismo y también por negarse a facilitar los datos del vehículo solicitados por otras personas implicadas en un accidente de circulación, estando implicada en el mismo.