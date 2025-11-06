Deporte e identidad se unen este sábado en Sariegos en torno al XXXI Gran corro de lucha leonesa Montaña-Ribera

La diputada de Deportes de León, Patricia Martínez (centro), junto al vicepresidente de la Diputación y alcalde de Sariegos, Roberto Aller (a su derecha) en la presentación del XXXI Gran corro de lucha leonesa Montaña-Ribera. - EUROPA PRESS

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Sariegos acogerá este sábado el XXXI Gran corro de lucha leonesa Montaña-Ribera, la cita más relevante de esta disciplina en la provincia que se erige como una cita "emblemática" y consolidada en la que deporte e identidad leonesa se dan la mano.

Así lo ha expresado este jueves la diputada de Deportes, Patricia Martínez, quien ha considerado que el encuentro, que tendrá lugar a las 17.00 horas de este sábado en el pabellón deportivo de Sariegos, es el momento "idóneo" para conocer este deporte que define la identidad leonesa.

La presentación del evento ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación de León y alcalde de Sariegos, Roberto Aller; la presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero; el seleccionador de Ribera, Abel Isaí Cabero y el seleccionador de Montaña, Florián Yugueros.

Roberto Aller ha señalado que para Sariegos es "un privilegio" poder acoger esta cita deportiva que aúna identidad y tradición en torno a los valores de la lucha leonesa: compañerismo, deportividad, fortaleza, sacrificio y garra.

Cerca de un centenar de luchadores participarán en la competición para ver quién se alza con el gallo, en el caso de resultar vencedor, o se "come el mazapán", según la tradición.

Por su parte, Susana Ropero ha asegurado que este encuentro es "el corro de los corros" de lucha leonesa y ha expresado su deseo de que se siga apoyando esta disciplina y "haciéndola más grande".