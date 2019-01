Desactivada la situación preventiva en Valladolid por contaminación de partículas en suspensión

Publicado 03/01/2019 10:28:28 CET

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 1, preventiva, por contaminación que fue activada el miércoles, tras la reducción de los niveles de material particulado PM10, según los datos suministrados por la Red de Control de la Contaminación Atmosférica y facilitada por el Consistorio.

Así, se han reducido los niveles de material particulado PM10 por debajo de 40 microgramos por metro cúbico como valor medio diario, tal como contempla el Plan de Acción.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.