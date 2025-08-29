Desciende a nivel de gravedad 1 el incendio de Porto (Zamora)

Un equipo de bomberos durante el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

ZAMORA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio en la localidad zamorana de Porto, con más de 200 medios en los trabajos de extinción desde su origen, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado desde el jueves, 14 de agosto, a las 10.00 horas, se elevó días después a IGR 2, el 16 de agosto, y afectó tanto a la provincia zamorana como a la leonesa, con una aproximación de 16.000 hectáreas, según datos de la Junta del pasado miércoles.

En las labores de extinción se encuentran en este momento 68 medios terrestres y aéreos, entre ellos cuatro helicópteros, dos bulldozer y nueve autobombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación