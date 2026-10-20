Detenidas cuatro personas por el intento de robo de cable de cobre en la vía férrea de San Muñoz (Salamanca)

Cable cortado de la vía férrea. - SUB GBNO EN SALAMANCA

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de robo de cable de cobre de vía férrea en el municipio salmantino de San Muñoz.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 17 de octubre, cuando se recibió un aviso de robo de cable en la subestación eléctrica del Quejigal, como han informado fuentes de la Comandancia.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana quienes localizaron a cuatro personas que salían de la zona donde se encontraba cable de la catenaria cortado junto a la vía férrea.

Durante la intervención, los agentes han descubierto que los cuatro individuos llevaban diferentes herramientas como radiales, cizalla y guantes y que presuntamente podrían haberse utilizado para cortar el cable de cobre.

En las inmediaciones, además, han localizaron alrededor de 900 metros de cable de catenaria cortado y dispuesto para su carga, por lo que ante estos hechos se ha procedido a la detención de las cuatro personas.