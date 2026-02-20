Detenido en Burgos el presunto autor de la agresión sexual a seis mujeres. - EUROPA PRESS

BURGOS 20 Feb. (EUROPA PRESS) - Agentes especializados en la lucha contra los delitos de índole sexual de la Policía Nacional de Burgos han identificado y detenido al presunto autor de seis agresiones a otras tantas mujeres, cometidas entre septiembre de 2025 y enero de este año en la capital, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Las víctimas de estos hechos, elegidas al azar, fueron abordadas y agredidas bajo un mismo patrón criminal. En la vía pública, de madrugada y de forma sorpresiva, el ahora detenido se acercó a ellas y, sin su consentimiento, las sometió a diferentes tocamientos de naturaleza sexual, tras lo que huyó apresudaramente del lugar. Los hechos esclarecidos fueron perpetrados en diferentes lugares de los barrios de San Pedro de la Fuente y San Pedro y San Felices de la ciudad d Burgos.

La investigación se ha prolongado durante los últimos cinco meses. Durante ese período, tanto efectivos de la Policía Nacional como de la Policía Local de Burgos han participado en un dispositivo específico de prevención y vigilancia, que ha sido determinante para lograr la identificación de este sujeto.

Además de por las seis agresiones sexuales, está investigado por un delito de coacciones, efectuadas sobre una mujer a la que estuvo intimidando con propuestas de carácter sexual de forma repetida durante las últimas semanas.

Una vez detenido, el pasado día 18 de febrero se efectuó con autorización judicial el registro en su domicilio, donde se han intervenido prendas de vestir que relacionan al investigado con las agresiones cometidas.

En el día de hoy ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia competente.