Detenido por incendiar instalaciones y material agrícola y bodegas en la comarca de Tierra de Campos

Detenido por incendiar instalaciones y material agrícola en 2025 en la comarca de Tierra de Campos. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en una localidad de la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, como presunto autor de un delito continuado de daños, relacionado con diversos incendios registrados en la localidad entre 2025 y el pasado verano que han afectado a instalaciones y material agrícolas y bodegas.

Los hechos se remontan al 25 de diciembre de 2025, cuando se produjo un incendio que afectó a una meda de pacas y diverso material agrícola, lo que ocasionó pérdidas económicas superiores a los 69.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Posteriormente, durante los meses de verano de este año, se registraron nuevos incendios que afectaron a instalaciones agrícolas y bodegas de la localidad. Estos hechos generaron una importante preocupación entre los vecinos, debido al riesgo de propagación del fuego y al peligro que podía suponer para las personas que frecuentan estas instalaciones.

Ante la posibilidad de que los diferentes hechos pudieran estar relacionados, la Guardia Civil estableció diversas líneas de investigación, reforzó las vigilancias en la localidad y realizó puntos de verificación de seguridad ciudadana con el objetivo de identificar al posible responsable.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron determinar que el presunto autor conocía perfectamente la zona y aprovechaba determinados momentos de menor presencia de personas en la vía pública para llevar a cabo sus acciones, tratando de evitar ser detectado. La colaboración ciudadana, junto con las diferentes actuaciones y líneas de investigación desarrolladas por la Guardia Civil, ha permitido finalmente obtener la identificación del presunto autor de los hechos.

Por todo ello, se procedió a su detención en una localidad de la Comarca de Tierra de Campos como presunto autor de un delito continuado de daños.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.