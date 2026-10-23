Detenido por robo tras amenazar con un cuchillo a la empleada de una gasolinera en Camponaraya (León)

Imagen grabada por la cámara de videovigilancia de la gasolinera de Camponaraya (León) donde sucedieron los hechos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha culminado la operación 'Petrocam' con la detención del presunto autor de un delito de robo con intimidación mediante arma blanca, cometido en una estación de servicio situada en el término municipal de Camponaraya (León), donde amenazó a una empleada con un cuchillo de cocina para sustraer el dinero de la caja.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado sábado, 17 de octubre, cuando un individuo accedió al interior de la gasolinera ubicada en la autovía A-6 sentido A Coruña, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez en el establecimiento el autor amenazó a la empleada con un cuchillo de cocina para obligarla a entregarle el dinero de la caja registradora. Finalmente logró sustraer aproximadamente 200 euros en distintos billetes y posteriormente se dio a la fuga.

Las investigaciones, desarrolladas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada, permitieron identificar al presunto autor de los hechos y procedieron a su detención como responsable del robo con intimidación.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.