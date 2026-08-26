Detenido en Valladolid por cuarta vez en un mes por robar en un lavadero, esta vez junto a otro individuo

Sucesos.- Detenido en Valladolid por resistirse a la Policía tras intentar subirse a varios trenes sin billete - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a dos individuos que suman casi 30 antecedentes por robar la recaudación de los cajetines de un lavadero de vehículos, un hecho por el que uno de los dos varones ha sido arrestado cuatro veces en el último mes, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en la madrugada del día 23 de agosto, cuando una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional que patrullaba por Valladolid en un vehículo rotulado escuchó unos ruidos sospechosos procedentes de la parte trasera de un lavadero de coches de la capital.

Los agentes se apearon del vehículo para realizar una inspección del lugar y, al acercarse a las máquinas aspiradoras que había en la parte trasera, sorprendieron a dos hombres cuando forzaban los cajetines de las máquinas.

Ambos individuos salieron a la carrera, pero a escasos 20 metros los policías nacionales les dieron alcance y procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los agentes comprobaron que había hasta tres máquinas forzadas y, cuando ampliaron la requisa a una gasolinera que estaba situada en frente localizaron allí otras tres máquinas más forzadas.

NUMEROSOS ANTECEDENTES

A los delincuentes, conocidos de los agentes por acometer en los últimos tiempos numerosos pequeños delitos contra el patrimonio, uno de ellos con 14 detenciones anteriores y el otro con 12, se les intervino una barra galvanizada de unos dos metros de longitud con la que habían forzado las máquinas, así como una bicicleta de la que los dos hombres no explicaron su procedencia.

Uno de los dos detenidos ha sido imputado como presunto autor de hasta 16 robos con fuerza de similares características cometidos en este último mes. En concreto, el 23 de julio fue detenido al ser sorprendido forzando un establecimiento de la capital, y en esa ocasión se le imputaron siete robos con fuerza cometidos en distintas gasolineras y lavaderos de la ciudad. Posteriormente volvió a ser detenido el 29 de julio en otra gasolinera cuando fue sorprendido forzando otro cajetín de un aspirador.

Los investigadores le relacionaron directamente como presunto autor de ocho robos similares cometidos el 22, 25, 26 y 27 de julio, en los que nuevamente se dedicó a forzar máquinas aspiradoras y provocó en algunos casos daños tres veces mayores que el dinero sustraído.

La última ocasión en la que este delincuente fue detenido ocurrió el pasado 9 de agosto cuando nuevamente fue sorprendido in fraganti oculto detrás de un lavadero de coches, tras intentar forzar las máquinas de lavado, esta vez sin conseguirlo.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad, han señalado las mismas fuentes.