Detenido en Valladolid un hombre por hurto de un patinete valorado en 525 euros

Detenido un hombre por un delito de hurto tras ser sorprendido en circulación con un patinete robado. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de hurto tras ser sorprendido cuando circulaba con un patinete eléctrico, valorado en 525 euros, que había sustraído.

El hombre fue detenido en la mañana del 24 de septiembre, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban labores propias de su cargo uniformados y en motocicletas rotuladas, observaron al varón en plena circulación por la calle Guipúzcoa.

El detenido ya era conocido por los agentes por su presunta participación en hurtos al descuido y otras tipologías delictivas, por las que acumula 35 antecedentes policiales, según ha informado el cuerpo en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante esta circunstancia, los funcionarios procedieron a darle el alto para realizar las comprobaciones pertinentes y tras las verificaciones oportunas en las bases de datos de la Dirección General de la Policía y el contacto con los grupos especializados, los agentes lograron localizar al propietario del patinete.

Tras confirmar la identidad del legítimo dueño, este manifestó que esa misma mañana había dejado el vehículo en la estación de tren de la ciudad e indicó que el valor del mismo asciende a 525 euros.

Ante los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de hurto y a su traslado a dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid para la tramitación de las diligencias.

Finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.