Detenido en Valladolid por retirar 12.000 euros de la cuenta de su pareja fallecida

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la capital vallisoletana acusado de retirar cerca de 12.000 euros de la cuenta de su pareja fallecida y de no devolver dos coches a la familia de esta, hechos que denunció el exmarido con el que la finada tenía un hijo menor de edad.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó a mediados de agosto cuando el ex marido de la mujer denunció que constaban varias retiradas de dinero en efectivo de 1.000 euros diarios, junto con una transferencia de 900 euros, que dejaron "con pocos céntimos" una cuenta en la que había unos 12.000 euros antes del fallecimiento de la mujer.

También denunció que la actual pareja de su ex mujer no había devuelto los dos vehículos que estaban a nombre de ella y que no había abandonado la vivienda, cuando el hijo menor de edad es el titular de todos los bienes.

Tras la realización de "numerosas gestiones" con varias entidades bancarias, datos a establecimientos y empresas se procedió a la localización y detención en el marco de la Operación 'Gavilanza' de la actual pareja de la ex mujer del denunciante vecino de Valladolid, como autor de un delito de estafa, un delito de usurpación del estado civil y un delito de apropiación indebida de dos vehículos y de la vivienda, tras lo que quedó en libertad.

Por parte de esta Unidad se consiguió la recuperación de ambos vehículos, así como que el detenido abandone la vivienda haciendo entrega de las llaves al padre del menor.

Las diligencias confeccionadas fueron entregadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Valladolid.