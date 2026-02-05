El día 12 de febrero se abre la inscripción para los Talleres Abiertos Temáticos de Salamanca para mayores de 60 años

Cartel de los Talleres Abiertos Temáticos para mayores de 60 años en Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca organiza la nueva edición de los Talleres Abiertos Temáticos para el primer semestre del año dirigidos a personas mayores de 60 años, cuyo plazo de inscripción se abrirá el 12 de febrero en los tres centros municipales de mayores y permanecerá abierto hasta completar el número de plazas existentes.

El objetivo de estos talleres es "dinamizar y fomentar su participación en actividades formativas, recreativas y de ocio y tiempo libre dentro de su compromiso con la promoción del envejecimiento activo y para evitar el aislamiento y/o la soledad no deseada" que se desarrollarán en los tres centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los talleres se agrupan por temáticas, teniendo cada uno de ellos una duración variable y ajustada a la práctica de las capacidades que se fomenta.

Así, para el primer semestre del año se contemplan las siguientes actividades: Marcha nórdica, pilates, ajedrez, arreglos básicos de costura, 'patchwork' y lectura y escritura creativa. Las sesiones tendrán un carácter semanal con una duración de una hora y media.

Asimismo, la oferta de actividades se completa con una sesión de cine fórum al mes y la proyección de un audiovisual al trimestre. Para participar se requiere estar empadronado en la ciudad de Salamanca y cada solicitante podrá realizar una inscripción en un solo taller temático en el centro municipal al que quiera asistir.