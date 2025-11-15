Diego J. Madrox publica 'Modelo obsoleto', una inmersión en la conciencia, la identidad y el límite de lo humano

El leonés Diego J. Madrox, autor de la novela de ciencia ficción 'Modelo obsoleto'. - IMAGEN CEDIDA POR EL AUTOR

El autor leonés Diego J. Madrox ha publicado a principios de este mes la obra de ciencia ficción 'Modelo obsoleto', que propone una inmersión "sensorial y perturbadora" en la conciencia, la identidad y el límite de lo humano.

Se trata de la primera publicación del autor, que, según explica, escribe "desde que pude agarrar un lápiz sin romperlo". "Mi sangre es melómana, mi ADN tiene forma de viñeta de cómic y mis madrugadas están hechas de películas que duelen o despiertan", señala.

En su opinión, la literatura "debe abrir puertas al futuro sin cerrar las del alma". Así, escribe para "dejar un ascua encendida que apacigüe las largas noches de oscuridad".

En 'Modelo obsoleto' las megacorporaciones "reescriben la historia" y la identidad humana es apenas una simulación al borde del colapso. En este contexto discurre la trama de de Jana Lee, arregladora: es contratada cuando hay un problema que nadie más puede solucionar y del que nadie quiere saber cómo lo hará.

La protagonista es irónica, obstinada y cuenta "con más cicatrices que certezas" y un robot obsoleto que la llama J, pero no todo puede arreglarse y hay territorios donde "la memoria se fragmenta, las voces se multiplican y lo absurdo se convierte en un campo de batalla".

Entre el vértigo metafísico de 'Solaris', el new weird de 'Aniquilación' y la herencia ciberpunk de 'Ghost in the Shell', esta novela propone "una inmersión sensorial y perturbadora en la conciencia, la identidad y el límite de lo humano".

'Modelo obsoleto' se puede adquirir en Amazon, en versión digital y en papel, tanto en tapa dura como en tapa blanda.