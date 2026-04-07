Diez atribuye la intención de Cendón de proponer otro candidato a la Alcaldía a "frustración" por el resultado electoral

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, durante una entrevista concedida a Europa Press. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha defendido este martes su gestión como regidor, con una reputación y credibilidad que "están ahí" y un trabajo centrado en la ciudadanía y ha atribuido las recientes declaraciones del secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, en las que apuntaba la posibilidad de buscar un candidato alternativo a la Alcaldía de la ciudad, a su "frustración" tras los resultados de las recientes elecciones autonómicas.

"Yo llevo muchos años, desde que soy alcalde y antes, trabajando única y exclusivamente para León y para los ciudadanos de León. Creo que mi reputación y mi credibilidad en la ciudad está ahí, creo que otros no pueden decir lo mismo y por lo tanto yo voy a seguir trabajando por León y por los ciudadanos mientras mis militantes, la agrupación local de León así lo desee y por supuesto después que los ciudadanos también me respalden con su apoyo", ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que los procesos de primarias "están ahí" y los reglamentos del partido "dejan muy claro" cuáles son los procedimientos. Al respecto, ha puntualizado que tanto los artículos 177 y 178 hablan de las excepcionalidades y avalan que un alcalde puede repetir como candidato, salvo que más del 50 por ciento de los militantes de la agrupación soliciten un proceso de primarias, algo que no prevé que pueda suceder.

En su opinión, las declaraciones efectuadas por Cendón sobre este asunto responden más a su "frustración" por no haber obtenido el resultado electoral "que le hubiera gustado" en los últimos comicios autonómicos del pasado día 15 de marzo.

En dichas elecciones, ha advertido, el PSOE ha perdido fuerza electoral en el 61 por ciento de los municipios de la provincia leonesa, concretamente en 129 municipios, mientras que el secretario provincial del partido "se focaliza" en la ciudad de León, cuando la cabecera de provincia ha obtenido el mismo resultado porcentualmente en voto que hace cuatro años. "La verdad es que siempre he dicho que es un hombre que tiene serios complejos y frustraciones y, por lo tanto, yo atiendo lo justo a estas cosas", ha concluido el regidor leonés.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en la Basílica de San Isidoro, donde ha asistido a la tradicional legacía preparatoria para la ceremonia de Las Cabezadas.