Diez novillos llegan a la Plaza de Toros de Soria en un encierro que empezó con mucha tensión en Valonsadero

Publicado 27/06/2019 19:48:48 CET

Uno de los astados que no ha llegado al coso se encuentra en paradero desconocido

SORIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diez de los doce novillos protagonistas de La Saca, en el segundo día de las fiestas de San Juan de Soria, han llegado a la Plaza de Toros de la capital después de recorrer los siete kilómetros de recorrido, en un encierro que empezó con mucha tensión en Valonsadero.

De los dos novillos que no han llegado a la plaza, a uno se le ha perdido la pista a mitad del recorrido y ahora mismo se encuentra en paradero desconocido.

El otro se ha quedado en los corrales de Cañada Honda, ya que nada más abrirse las puertas, dos novillos se han quedado entre la valla y los chiringuitos, protagonizando algún 'revolcón' y momentos de máxima tensión.

Los sanjuaneros han cogido con sus propias manos al astado para devolverlo de nuevo a los corrales ante la situación de peligro que se estaba viviendo instantes después de sonar el tercer cohete con el que se abría las puertas a las 12.00 horas.

Una Saca con altas temperaturas, aunque el aire que corría en Valonsadero y la calima que cubría el sol ha dado un respiro, y una grandísima participación y colaboración de los sanjuaneros guiando los novillos a pie.

La participación de los cientos de sorianos que han acompañado a pie a los novillos también ha sido multitudinaria, desafiando a las previsiones del clima y protagonizando bonitas estampas, como el acompañamiento hasta la plaza a pie al último toro.

LLEGADA A LA PLAZA

La Saca ha finalziado a las 17.40 horas, con la llegada de los diez novillos a la plaza de Toros de la capital. En este primer tramo desde la apertura de las puertas hasta la Vega de San Millán, primera parada, han sido ocho los novillos que han llegado por su propio pie. Uno de ellos se quedaba en los corrales tras ser reconducido por los mozos y otro se metía en un camión a la altura del Hotel Valonsadero.

Este segundo tramo de la Saca ha sido más ordenado. Siete novillos llegaban por su pie, dos esperaban ya allí tras ser trasladado en camión y el último, más rezagado, llegaba también al pinarcillo en camión.

El último tramo de esta jornada continuaba con la salida de los diez novillos descansadero, esta vez ya del 'tirón' hasta la plaza de Toros, aunque con muchas dificultades.

Los siete primeros novillos llegaban con relativa rapidez a la capital, aunque no sucedía lo mismo con los tres últimos. Unos momentos tensos en los que ha habido alguna cogida en la misma puerta de la plaza soriana.

El décimo novillo ha tardado en entrar, pero ha dejado unas preciosas estampas de comunión entre caballistas, mansos y terneros y sanjuaneros, acompañando al paso del astado, muy despacio, sus últimos metros, donde no han faltado las sanjuaneras. "Ha sido una Saca de diez, si no trabajas no se traen a los toros", ha subrayado el presidente de la Asociación Amigos de la Saca, Raúl González, quien la ha calificado de "diez" y ha recordado los comentarios de la gente en los últimos días cuando alertaban de que "no iban a llegar los novillos por el calor".

"Los hemos traído con calor y con frío, porque la gente trabaja y quiere traer a los novillos", ha señalado González, que ha reconocido que el calor influye pero eso hace que el trabajo se haga bien y que desde la Asociación se entreguen a fondo para lograr "traer a diez novillos en plena ola de calor".

Cruz Roja Soria ha atendido a un total de 49 personas en esta jornada de La Saca 2019, con once trasladados al Hospital y cinco de ellos a consecuencia del contacto con los novillos. Uno de los trasladados al Hospital ha sido por asta de toro.