Diez pide al futuro secretario del PSOE de León que defienda la autonomía porque "la militancia lo demanda"

LEÓN, 11, (EUROPA PRESS)

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha pedido este martes al futuro secretario provincial del PSOE en León que defienda la autonomía leonesa porque es un posicionamiento que "la militancia demanda mayoritariamente".

Durante la presentación del informe jurídico para conocer los pasos necesarios para la conformación de una nueva comunidad autónoma, el alcalde ha asegurado "tener claro" que quien salga elegido como responsable político provincial tras el proceso congresual en el que está inmersa la organización, "tendrá el leonesismo en su agenda".

Al ser preguntado sobre si presentará su candidatura al liderazgo socialista en la provincia, Diez ha asegurado que se encuentra "muy centrado" en sus responsabilidad políticas y que "lo único" que le importa es la ciudad de León y sus ciudadanos.

"Dar el salto al ámbito provincial conllevaría tener que dejar parte de mi implicación y mis ocupaciones, vinculadas a quien represento y a quienes me han elegido, que son los leoneses de la ciudad de León", ha insistido el primer edil leonés.

Por todo ello, ha considerado que "todavía no es el momento de hacer posicionamientos", y ha reiterado que se debe a sus ciudadanos y a la Alcaldía, un cargo que ostenta desde el año 2019.

ENMIENDAS LEONESISTAS AL XV CONGRESO DEL PSOE CYL

Acerca del proceso congresual, ha avanzado que acudirá al XV Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León que se celebrará en Palencia los próximos 22 y 23 de febrero, para "defender junto a otros compañeros enmiendas leonesistas a la ponencia-marco".

En esta línea ha defendido ser "consciente" de que las mencionadas enmiendas se llevarán a un órgano autonómico en el que participarán "ocho provincias que nunca se han mostrado muy favorables" a la segregación de León.

Es por ello que ha defendido que el proceso en el que estas propuestas "tendrán recorrido" será a nivel provincial y que por ello ha calificado de "muy importante" que el Congreso del PSOE de León "tenga una línea muy clara marcada en este sentido".

La importancia de ese posicionamiento del PSOE leonés reside, en palabras de José Antonio Diez, en que la formación cuenta con representantes políticos de ámbito nacional que "serán los que tengan que llevar el mandato, en este caso del partido, a Madrid".

Finalmente ha destacado "la importante evolución" de los socialistas leoneses en los últimos cinco años con respecto a su posicionamiento sobre la configuración autonómica: "Quiero recordar cómo se amenazaba y coaccionaba, ya no lo digo por mí, sino por otros ayuntamientos más pequeños para que no se apoyaran estas mociones. Ahora ya no solo eso, sino que incluso la propia Diputación, gobernada por el Partido Socialista ha apoyado esa moción".