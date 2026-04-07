Diez sostiene que la Semana Santa leonesa ha sido "excepcional", con más de 500.000 personas que vieron las procesiones

Imagen de archivo del centro de la capital leonesa durante la Semana Santa de 2026. - EUROPA PRESS

LEÓN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado este martes que la celebración de la Semana Santa en la ciudad ha sido "excepcional en todos los sentidos", con más de 500.000 personas que han asistido a los actos procesionales.

Durante los diez días de Pasión ha habido unas condiciones climatológicas "magníficas" que han permitido que todas las cofradías y hermandades hayan sacado a la calle sus cortejos procesionales, en los que habían trabajando durante todo un año, por lo que este aspecto es un motivo de satisfacción.

"El nivel y el número de visitantes yo creo que es una cifra récord: más de medio millón de personas han visualizado en total las procesiones que se han celebrado en la ciudad", ha subrayado y ha puntualizado que cada procesión ha registrado una media de asistencia de 20.000 personas, con el punto máximo el Viernes Santo, con El Encuentro de Los Pasos, que congregó a cerca de 55.000 personas.

En este contexto, el regidor ha alabado la labor realizada por los servicios municipales. "La Semana Santa es un éxito por las cofradías, por las hermandades, por la Junta Mayor, pero también por el Ayuntamiento y, especialmente, por sus servicios municipales", ha recalcado.

Al respecto, ha querido agradecer expresamente la labor del servicio de Limpieza, de la Policía Local, de Protección Civil, de Obras, la labor de los operarios de electricidad, de los trabajadores del área de Turismo, así como de los empleados de protocolo y prensa. "Todo ello hace que al final la Semana Santa pueda lucir como luce", ha apostillado.

En cuanto a las críticas que surgen cada año en torno a la celebración del acto profano del 'Entierro de Genarín', ha señalado que no se produjo ningún incidente reseñable ni problemas durante los cortejos de la tarde del Jueves Santo, cuestión que ha "mejorado notablemente". "Todos los que he hablado están encantados y maravillados con lo que ha pasado", ha concluido.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en la Basílica de San Isidoro, donde ha asistido a la tradicional legacía preparatoria para la ceremonia de Las Cabezadas.