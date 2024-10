Dimite el presidente de CEOE-CEPYME al no salir adelante la fusión con la Confederación de Empresarios de Salamanca

SALAMANCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-CEPYME, Diego García, ha dimitido en la noche de este jueves al no salir adelante la fusión entre su organización empresarial y la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) tras la votación realizada en la Asamblea General Extraordinaria.

La propuesta de fusión que buscaba una única representación empresarial en la provincia salmantina, ha obtenido 89 votos a favor frente a 104 en contra, con doce abstenciones.

Diego García ha asegurado en rueda de prensa que hace tres años "cuando entramos en el Comité Ejecutivo, ya dijimos lo que queríamos hacer, que hubiese una única representación patronal y comenzamos una negociación para conseguir esa unidad".

"La diferencia de votos no ha sido muy grande, pero nosotros teníamos muy claro que veníamos a unir a las patronales y si no teníamos el respaldo de nuestra casa, pues nada podíamos hacer", ha añadido García, apuntando además que no puede estar en ningún sitio "en el que solo pueda estar de palmero".

El ya expresidente de CEOE-CEPYME ha subrayado que su decisión de dimitir está "respaldada por todo el Comité Ejecutivo; hemos dimitido todos en bloque, por lo tanto a partir de ahora se convocarán elecciones y el nuevo Comité Ejecutivo que ponga la casa tendrá que determinar lo que quiere hacer".

Las elecciones para cubrir las vacantes dejadas con las dimisiones tendrán unos plazos "que marcan los estatutos y se realizarán en la mayor brevedad posible". García también ha señalado que no se presentará a una posible reelección, "nada más lejos de mis expectativas volverme a presentar a la presidencia", ha asegurado.

CES, por su parte, ha lamentado "la oportunidad perdida" a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha agradecido su labor a Diego García por su talante "negociador" y ha asegurado que "CES poco más puede hacer ante la negativa de la otra parte a continuar con la negociación".

"Nuestra organización ha actuado con plena generosidad, siempre enfocada en el interés general de los empresarios de Salamanca, más allá de los intereses particulares de la Confederación", han añadido en el comunicado.