La Diócesis de Segovia cierra el ejercicio de 2024 con 10,6 millones en ingresos, un tercio aportaciones de fieles

SEGOVIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Segovia registró en 2024 un total de 10.694.718,46 euros en ingresos, de los que, un tercio, procede de las aportaciones de los fieles, al superar los 3,5 millones, mientras que la asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano) se aproximó a los tres millones.

Los gastos ascendieron a la misma cifra que los ingresos, destinados al mantenimiento de la actividad pastoral, social y patrimonial, destacando los cerca de cuatro millones que suponen la conservación y funcionamiento del patrimonio, y la retribución tanto del clero como del personal seglar, superando, entre ambas, los 3,7 millones.

Además, el ejercicio se cerró con una capacidad de financiación de 1.297.151,60 euros, reflejo de una gestión económica prudente y responsable, recoge la institución religiosa a través de un comunicado.

El próximo domingo, 9 de noviembre, la Diócesis de Segovia celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema 'Tú también puedes ser santo', "una invitación a redescubrir la llamada universal a la santidad, vivida desde la vida cotidiana, el servicio y el compromiso cristiano".

La jornada coincide, además, con la fecha fijada por el papa Francisco para recordar cada año -a partir de 2025- a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios de cada Iglesia particular, en la memoria de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán.

El lema de la campaña subraya que la santidad "no es un camino reservado a unos pocos, sino una vocación posible para todos, que se vive en las tareas ordinarias, en el compromiso social y en el cuidado a los más necesitados". "La Iglesia de Segovia invita especialmente a agradecer y apoyar la labor pastoral, social y evangelizadora que se desarrolla en nuestra provincia durante todo el año. Una Iglesia viva que acompaña, celebra y sirve La vida sacramental y pastoral de la Diócesis refleja la vitalidad de la comunidad cristiana", añade la informaicón.

Durante 2024 se celebraron 502 bautizos, 654 primeras comuniones, 405 confirmaciones y 213 matrimonios. Un servicio que es posible a través de una amplia red de evangelización compuesta por 140 sacerdotes, 398 catequistas, 79 celebradores de la Palabra y 336 parroquias, además de 12 monasterios contemplativos en los que 90 monjes y monjas sostienen la oración por la Iglesia y el mundo. Asimismo, la Diócesis cuenta con 132 misioneros repartidos por distintos países.

Por último, a través de la labor asistencial de la Diócesis, con sus centros y proyectos sociales, "miles de personas" recibieron atención el pasado ejercicio.

Entre ellos, 298 personas fueron atendidas en el centro de rehabilitación para drogodependientes. Se acompañó a 1.356 personas a través de centros de apoyo contra la pobreza, mientras que 484 personas fueron ayudadas en seis casas para ancianos, enfermos y personas con discapacidad.

Además, más de 3.000 alumnos estudian en centros educativos católicos de la Diócesis y se conservan 58 bienes inmuebles de interés cultural, con 80 proyectos de rehabilitación llevados a cabo.