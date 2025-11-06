La Diputación de Ávila aplicará ciencia y tecnología avanzada en los planes de defensa frente a incendios

El presidente de la Diputación, Carlos García; y el director del Grupo TIDOP de la Universidad de Salamanca, Diego González Aguilera. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ávila y el Grupo de Tecnologías de la Información para la Documentación del Patrimonio (TIDOP) de la Universidad de Salamanca han firmado una adenda al convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones con el objetivo de aplicar la ciencia y la tecnología más avanzada al diseño de los planes de defensa frente a incendios forestales.

Gracias a este acuerdo, Ávila se convierte en provincia pionera en utilizar herramientas científicas y tecnológicas para gestionar el territorio, los ecosistemas y las zonas urbano-forestales de forma inteligente, lo que permitirá mejorar la prevención y respuesta ante incendios cada vez más agresivos, según ha explicado el director del Grupo TIDOP, Diego González Aguilera.

El director ha subrayado que este acuerdo "pone la ciencia encima de la mesa" tras comprobar que "los medios humanos y los recursos no son suficientes".

Los incendios del último verano "han alcanzado velocidades de propagación de 18.000 hectáreas en 11 minutos y vientos de 120 kilómetros por hora dentro del incendio cuando fuera no los había", unos datos que demuestran, según ha dicho, que "la atmósfera está jugando un papel determinante y que hay factores que se escapan de lo que hasta ahora se había contemplado".

Por eso, ha asegurado que estos planes de defensa van a permitir "gestionar" el territorio, los ecosistemas y las interfaces urbano-forestales de una forma inteligente, lo que considera "la llave para que los incendios se puedan combatir, porque van a seguir ocurriendo y van a seguir siendo igual o más agresivos que los de los últimos veranos".

González ha puesto en valor que la Diputación de Ávila apueste por la ciencia y por la tecnología y ponga al servicio de los municipios herramientas pioneras en el desarrollo de este tipo de planes, lo que ha destacado que "pone también en el mapa a Ávila, siendo pionera en integrar estas tecnologías dentro de sus planes de defensa".

INICIO DE LOS TRABAJOS

El director ha informado de que el grupo TIDOP ya ha comenzado a trabajar en los primeros 30 planes. "La prioridad absoluta es empezar por los municipios con más riesgo y según el Infocal tenemos señalados 35 municipios de la zona del valle del Tiétar. Queremos empezar en invierno, siempre se dice que los incendios se apagan en invierno, y qué mejor forma que hacerlo que con estos planes de defensa, para que estén listos para el próximo periodo estival", ha señalado.

"La prevención es el cuello de botella", ha recordado González, quien ha señalado que los datos que han arrojado los incendios este verano lo ponen de manifiesto. "O gestionamos antes el territorio, nuestros ecosistemas, por mucho que nos duela a veces determinadas acciones que habrá que realizar, o estamos perdidos", ya que a veces los medios y recursos no son suficientes.

Como ejemplo, ha aportado el dato de la energía que desprende un incendio. "Se han medido 10.000 kilovatios por metro, eso quiere decir que ni un Terminator delante de las llamas lo soportaría, estamos en el límite humano para poder hacer frente a los incendios", ha señalado, tras lo que ha insistido en la prevención y gestión del territorio para poder hacer frente a los incendios.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha destacado que la firma de esta adenda pone de manifiesto el compromiso de la Diputación con la seguridad personal y material de todos los abulenses, y ha recordado que la institución provincial destinará 150.000 euros en 2025 y 180.000 euros en 2026 para la elaboración de los planes municipales de emergencia, que se suman a los proyectos que ya se desarrollan dentro del programa europeo Cesefor.

García ha asegurado que este convenio complementa el trabajo que ya se ha hecho junto al Grupo TIDOP con los planes de inundabilidad y con el Plan Territorial de Emergencias de Ávila (Platea) y ha insistido en que "invertir en seguridad es innegociable" para la Diputación.

En este sentido, ha subrayado que se destinarán "los fondos necesarios para prestar un servicio de calidad que garantice la principal premisa que puede dar una institución a sus vecinos, que es la seguridad".

El presidente provincial ha valorado que ya se están redactando los primeros 30 planes que, en el año 2027, permitirán completar el cien por cien de los municipios de la provincia, de los cuales 87 se encuentran en situación de máximo riesgo en el interfaz urbano-forestal.