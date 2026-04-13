Diputación de Ávila aprueba obras de consolidación en ocho carreteras por 2,1 millones

El portavoz del equipo de Gobierno durante la rueda de prensa. - DIP ÁVILA

ÁVILA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ávila ha dado el visto bueno este lunes a obras de acondicionamiento y mejora en ocho tramos de carreteras de la provincia, que se encuentra en zonas declaradas afectadas por emergencias de Protección Civil y que supondrán una inversión de 2,1 millones de euros.

El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha dado cuenta de los acuerdos adoptados y entre ellos destaca las obras en ocho tramos de carreteras provinciales.

Se trata de la AVP-109, en el acceso a San Juan de la Encinilla desde la CL-507, con un presupuesto de 88.918 euros; la AVP-636, de Villatoro a Vadillo de la Sierra, con 423.352 euros; AVP-632, de Gamonal de la Sierra a Manjabálago por 165.800 euros y la AVP-627, de Blascomillán a Mancera de Arriba, por 326.647 euros.

Asimismo, se actuará en la AVP-605, de Bullarros a Villaflor, por 262.088 euros; la AVP-309, de Hoyo de la Guija a la AVP-310, con 322.318 euros; la AVp-308, de Hoyo de la Guija a Pegurinos, con 167.727 euros y la AVP-110, de San Juan de la Encinilla a Papatrigo, con una inversión de 347.588 euros.

"Son todas las actuaciones en carreteras, una vez que se declaró la zona gravemente afectada por emergencias de Protección Civil y se ha procedido, en primer lugar, a su aprobación inicial y ahora a su aprobación definitiva para sacar a licitación", ha explicado el portavoz de la Diputación.

Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado una partida de 91.411 euros para participar en el Salón Gourmet de Madrid, que ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el día 16.