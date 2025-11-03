Diputación de Ávila confirma que los parques de bomberos de Cebreros y Ramacastañas estarán operativos en 2026

ÁVILA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha anunciado que los dos primeros parques comarcales de bomberos de la provincia, los de Cebreros y Ramacastañas, estarán en funcionamiento en el verano de 2026.

"Este viernes ya se aprueba la oferta de empleo y las bases de esas 36 primeras plazas, mientras que las cinco plazas de cabos ya se han publicado en el Bocyl", ha detallado.

El responsable provincial ha destacado que la institución ha destinado más de 14 millones a la creación de este servicio para dar "seguridad y certidumbre" en materia de incendios urbanos, para recordar que se trata de un servicio que no estaba creado, algo que no se hace "de la noche a la mañana". También ha avanzado que, tras estos dos primeros parques, se aprobarán en 2026 las plazas necesarias para que los de Arévalo, Piedrahíta y Sotillo puedan estar también operativos.

Estas declaraciones las ha realizado el presidente en la localidad abulense de Navaluenga, en el marco del acto de entrega de un nuevo vehículo de extinción a la agrupación local de voluntarios, una bomba rural pesada con una capacidad de 3.500 litros, con una inversión cercana a los 600.000 euros.

Por su parte, el alcalde de Navaluenga, Armando García, ha agradecido el "tremendo esfuerzo" de Diputación de Ávila para dotar a todos los municipios que están "en más riesgo de incendios" de un vehículo de estas características y ha recordado que la agrupación de Protección Civil del municipio, "una de las más activas de Ávila", cuenta con más de 40 voluntarios a los que se suma esta "herramienta perfectamente adaptada a los nuevos tiempos".